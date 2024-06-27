«В других странах его бы не ругали». Ульрайх — о критике в адрес игры Нойера на Евро-2024

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх поделился мнением об игре голкипера сборной Германии и мюнхенского клуба Мануэля Нойера на чемпионате Европы — 2024.

«Я не могу понять, почему в Германии в отношении него [Нойера] ведутся дискуссии. Мы по-прежнему видим величайшего вратаря всех времён. В других странах не было бы обсуждения, если бы он допустил ошибку.

Ману вывел вратарскую игру по всему миру на другой уровень. Вот почему эти дискуссии для меня непонятны. Ману проводит отличный турнир, он также совершил сейвы мирового класса в матче с Венгрией, затем парировал удар Джаки. Он всё делает хорошо, и нам необходимо уважать это. Мы должны быть счастливы, что у нас в воротах есть такой вратарь, как он», — приводит слова Ульрайха Abendzeitung.

Напомним, Нойер принял участие во всех трёх матчах группового этапа Евро-2024, в одном из которых сыграл «на ноль». В этих играх вратарь пропустил два гола.

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