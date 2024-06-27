Экс-игрок сборной Грузии Деметрадзе: Мамардашвили лидирует в гонке лучших вратарей на Евро

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе высказался об игре вратаря национальной команды Георгия Мамардашвили на чемпионате Европы в Германии.

«Мамардашвили – пока один из лучших вратарей на чемпионате Европы. Кажется, он лидирует в гонке за лучшего голкипера турнира. Сборная Грузии играет отлично. Жорж Микаутадзе и Хвича Кварацхелия – лидеры команды. Защита и полузащита у Грузии тоже хороши», – сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Мамардашвили стал лучшим вратарём группового этапа чемпионата Европы в Германии по количеству сейвов. За три матча грузинский голкипер совершил 21 спасение. В этих играх Мамардашвили пропустил четыре гола.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.