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Форвард Испании Торрес: меня зовут акулой, потому что я чувствую запах крови

Форвард Испании Торрес: меня зовут акулой, потому что я чувствую запах крови
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес объяснил, почему болельщики сравнивают его с акулой.

«В какой-то момент я потерял энтузиазм к футболу, мне не хотелось ничего делать. Но сейчас я в лучшей форме. Они называют меня акулой, потому что я чувствую запах крови», – приводит слова Торреса Relevo.

Напомним, нападающий сборной Испании Ферран Торрес признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Албанией (1:0). На 13-й минуте счёт в минувшем матче открыл Торрес: игрок откликнулся на пас соотечественника Дани Ольмо между двумя албанскими игроками и ударом от штанги поразил сетку ворот соперника. Этот гол оказался единственным в матче — 1:0. В той игре Торрес забил свой 20-й мяч за национальную команду. Он является самым молодым футболистом в истории сборной Испании, который достиг этой отметки.

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