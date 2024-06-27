Стало известно, когда игрок «Бетиса» Жозе прилетит для перехода в «Спартак» — источник

Стало известно, когда нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе прилетит в Москву перед переходом в «Спартак», сообщается интернет-издание Metaratings.

По информации источника, прилёт футболиста в Москву планируется в конце текущей недели. Также сообщается, что возможен незначительный сдвиг даты прибытия. Игрок пройдёт медосмотр, и в случае его успешного завершения нападающий подпишет контракт с клубом.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» уже согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. По данным известного журналиста Фабрицио Романо, сделка близка к завершению после улаженных последних деталей. «Бетис» получит за трансфер € 3 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.