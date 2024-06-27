«Рубин» одержал волевую победу в товарищеском матче с «КАМАЗом»

Закончился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «КАМАЗа» Николай Ермолаев. На 47-й минуте хавбек «Рубина» Марат Апшацев сравнял счёт в матче. На 59-й минуте нападающий Даниил Моторин забил второй гол казанского клуба, ставший победным в этом противостоянии.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. В 30-м туре чемпионата России казанский клуб встречался с «Сочи». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Единственный гол в составе «Рубина» забил нападающий Мирлинд Даку.

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