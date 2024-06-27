Кирьяков: наконец-то мы увидели того Кварацхелию, которого хотели видеть на Евро

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков отреагировал на выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024.

«Победу Грузии над Португалией и выход в плей-офф Евро можно назвать чудом. Думаю, что для грузин в этом матче всё сошлось. Во-первых, это ротация состава сборной Португалии. Они уже играли спокойно, досрочно став первыми в группе. Но и сами грузины вышли с горящими глазами. Фактор быстрого гола Кварацхелии сыграл на руку. И, наверное, мы впервые за последнее время увидели, как сборная Грузии очень дисциплинированно действовала при обороне. Грузины ассоциируются с людьми, которые любят сами играть в футбол, без каких-то дисциплинарных моментов. Вчера мы увидели другую команду, и это заслуга тренерского штаба.

Наконец-то мы увидели того Кварацхелию, которого хотели видеть в двух первых матчах. Критика положительно на него повлияла — он понял, что от него ждут большего. И он повёл за собой команду, продемонстрировал свои лучшие качества.

Судья не хотел обращать внимание на провокационные моменты со стороны Роналду. Ближе к концовке Португалия занервничала. Только в конце постарались создать какие-то моменты, когда терять было нечего. Но везёт тому, кто везёт», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.