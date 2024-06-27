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Новости спорта 27 июня: Олимпиада в Париже, допущенные спортсмены МОК на Олимпийские игры, трансферы РПЛ, Спартак, ЦСКА

«Спартак» попрощался с Классеном, новый список МОК по допущенным на ОИ. Главное к вечеру
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Защитник «Спартака» Леон Классен покинул «Спартак», Международный олимпийский комитет выпустил новый список допущенных до Олимпийских игр спортсменов. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 27 июня.

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