Президент «Наполи» сообщил Кварацхелии, что игрок не будет продан летом — Романо

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис провёл встречу с крайним нападающим Хвичей Кварацхелией и его агентом, в ходе которой сообщил им, что неаполитанский клуб не намерен продавать 23-летнего футболиста нынешним летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Наполи» не хочет отпускать Кварацхелию, поскольку новый главный тренер неаполитанского клуба Антонио Конте видит в нём ключевого игрока. Подчёркивается, что после завершения Евро-2024 «Наполи» сделает Кварацхелии предложение о новом контракте.

Напомним, в минувшем сезоне вингер принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Ранее появлялась информация, что в услугах 23-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».

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