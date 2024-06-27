Источник: «Краснодар» находится в продвинутых переговорах по трансферу Леонардо Дуарте

Защитник «Истанбул Башакшехир» Леонардо Дуарте в ближайшее время может стать игроком «Краснодара». Клубы находятся в продвинутых переговорах по футболисту. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Дуарте в сезоне-2023/2024 провел 30 матчей в турецкой Суперлиге. Ему удалось записать на свой счёт две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леонардо в € 3 млн. Ранее Дуарте также играл за «Милан» и «Фламенго». Контракт 27‑летнего бразильца с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, «Краснодар» по итогам сезона-2023/2024 занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева отстала от «Зенита», который завоевал золотые медали, на одно очко.