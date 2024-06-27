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«Юнайтед» готов удвоить зарплату Араухо ради его перехода в английский клуб — Sport.es

«Юнайтед» готов удвоить зарплату Араухо ради его перехода в английский клуб — Sport.es
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«Манчестер Юнайтед» проявляет серьёзную заинтересованность в приобретении 25-летнего центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо и готов увеличить его заработную плату в два раза в случае, если он согласится перейти в английский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ранее уругвайский защитник уже отклонил предложение «Барселоны» о новом контракте, однако заверил, что вернётся к его рассмотрению позднее. Подчёркивается, что каталонский клуб хочет урегулировать ситуацию с трудовым соглашением Араухо до 30 июня 2024 года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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