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Деменко: нельзя сравнить Кварацхелию с Роналду, но Хвича будет только расти

Деменко: нельзя сравнить Кварацхелию с Роналду, но Хвича будет только расти
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Бывший российский полузащитник Максим Деменко высказался о сравнении вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии и нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду. Напомним, вчера, 26 июня, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Грузии обыграла Португалию со счётом 2:0. Кварацхелия забил победный гол.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Ни в коем случае нельзя сравнить Хвичу с Роналду. Когда Хвича будет играть так на протяжении семи лет, как Криштиану всё своё время, то тогда можно сказать, что это противостояние. Если бы играли Месси и Роналду, то можно было бы говорить о противостоянии.

Хвича — лидер национальной команды Грузии, тут сомнений нет. Мы видим его отличную игру и рост после хорошего футбола за «Наполи». С таким опытом и багажом он будет только прогрессировать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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