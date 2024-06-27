Деменко: нельзя сравнить Кварацхелию с Роналду, но Хвича будет только расти

Бывший российский полузащитник Максим Деменко высказался о сравнении вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии и нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду. Напомним, вчера, 26 июня, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Грузии обыграла Португалию со счётом 2:0. Кварацхелия забил победный гол.

«Ни в коем случае нельзя сравнить Хвичу с Роналду. Когда Хвича будет играть так на протяжении семи лет, как Криштиану всё своё время, то тогда можно сказать, что это противостояние. Если бы играли Месси и Роналду, то можно было бы говорить о противостоянии.

Хвича — лидер национальной команды Грузии, тут сомнений нет. Мы видим его отличную игру и рост после хорошего футбола за «Наполи». С таким опытом и багажом он будет только прогрессировать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф: