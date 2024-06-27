В агентстве Алипа сообщили, что «Зенит» готовит новое предложение защитнику

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы центрального защитника «Зенита» Нуралы Алипа, сообщили, что петербургский клуб в ближайшее время предложит футболисту новый контракт.

«Нуралы как игроку сборной дали больше дней на отдых. Сейчас игрок улетел в Актау. На днях он вылетит в Санкт-Петербург и прибудет в расположение клуба. Мы, в свою очередь, обсудили все детали контракта Алипа с «Зенитом» — клуб уже готовит новое предложение игроку. Пока мы не видели всё на бумаге, но существенные улучшения в новом договоре будут», — приводит слова представителя агентства Player Career Management Sport24.

Напомним, 24-летний Алип перешёл в «Зенит» из «Кайрата» в 2023 году. В минувшем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.