В «Химках» прокомментировали возвращение Дениса Глушакова

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Переход Дениса Глушакова обсуждался, как закончился его контракт с предыдущим клубом. Для «Химок» Денис не новичок, за то время, что он выступал за команду, зарекомендовал как профессионал. Конечно, мы уверены, что его возвращение символично, как и наше возвращение в Премьер-Лигу. Мы уверены, что он принесёт пользу команде в новом сезоне. Многие спрашивают про формат подписания, сегодня он заявлен у нас как игрок, но мы надеемся, что он как опытный игрок будет таким наставником для молодёжи, будет выступать в команде таким ориентиром», – приводит слова Оленева ТАСС.

Сегодня, 27 июня, подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили о подписании полузащитника Дениса Глушакова.

Напомним, 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.