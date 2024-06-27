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Начо: Кварацхелия, несомненно, особенный футболист

Начо: Кварацхелия, несомненно, особенный футболист
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Центральный защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился мнением о вингере грузинской национальной команды Хвиче Кварацхелии в преддверии очного матча в 1/8 финала Евро-2024, который состоится 30 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он, несомненно, особенный футболист. Мы [«Реал»] дважды играли против него в Лиге чемпионов в минувшем сезоне, и я бы сказал, что он на другом уровне.

Хвича очень быстр, крайне хорош в игре один на один. Нет сомнений, что он лидер сборной Грузии и их главная угроза, с которой нам предстоит иметь дело. Люди могут считать нас фаворитами в этом матче, но для Испании это не имеет значения», — приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Испания — Грузия пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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