Начо: Кварацхелия, несомненно, особенный футболист

Центральный защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился мнением о вингере грузинской национальной команды Хвиче Кварацхелии в преддверии очного матча в 1/8 финала Евро-2024, который состоится 30 июня.

«Он, несомненно, особенный футболист. Мы [«Реал»] дважды играли против него в Лиге чемпионов в минувшем сезоне, и я бы сказал, что он на другом уровне.

Хвича очень быстр, крайне хорош в игре один на один. Нет сомнений, что он лидер сборной Грузии и их главная угроза, с которой нам предстоит иметь дело. Люди могут считать нас фаворитами в этом матче, но для Испании это не имеет значения», — приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Испания — Грузия пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф: