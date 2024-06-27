Игрок Германии Мусиала высказался об ожиданиях от своего партнёра по команде Зане на Евро

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала поделился ожиданиями от партнёра по команде Лероя Зане на чемпионате Европы.

«Я полностью доверяю Лерою. Я знаю, на что он способен, когда почувствует себя комфортно. Лерой будет готов сыграть в плей-офф. Мы видели, какими качествами он обладает, в прошедшем сезоне в «Баварии», — приводит слова Мусиалы журналист Максимилиан Кох в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Лерой Зане провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

Сборная Германии заняла первое место в группе А. Команда набрала семь очков за три игры при разнице мячей 8-2. В 1/8 финала Германия встретится с Данией в субботу, 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).