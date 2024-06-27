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Игрок Германии Мусиала высказался об ожиданиях от своего партнёра по команде Зане на Евро

Игрок Германии Мусиала высказался об ожиданиях от своего партнёра по команде Зане на Евро
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала поделился ожиданиями от партнёра по команде Лероя Зане на чемпионате Европы.

«Я полностью доверяю Лерою. Я знаю, на что он способен, когда почувствует себя комфортно. Лерой будет готов сыграть в плей-офф. Мы видели, какими качествами он обладает, в прошедшем сезоне в «Баварии», — приводит слова Мусиалы журналист Максимилиан Кох в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Лерой Зане провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

Сборная Германии заняла первое место в группе А. Команда набрала семь очков за три игры при разнице мячей 8-2. В 1/8 финала Германия встретится с Данией в субботу, 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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