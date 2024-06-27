Мёнье подверг критике болельщиков сборной Бельгии, освиставших её в матче с Украиной

Правый защитник сборной Бельгии Тома Мёнье раскритиковал болельщиков бельгийской национальной команды, которые освистали её футболистов после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Украиной (0:0).

«Мне бы тоже хотелось, чтобы мы побеждали во всех матчах со счётом 3:0, однако это не всегда возможно. Реакция была травмирующей и непропорциональной.

По моему мнению, равнодушие порождает гораздо больше чувства вины, чем свист. Это выглядело чуть-чуть сумасшедшим. Понимаем, что игра не оправдала ожиданий. Было очень тихо, как будто мы потерпели поражение.

Мы были так же разочарованы, как и болельщики. Они имеют на это право, ведь приехали сюда, оплатили билеты, потратили деньги и время. Однако добираться шесть часов, чтобы оскорбить футболистов, — это неправильная цель.

Проблема началась, когда с поля ушёл Ромелу [Лукаку] и болельщики засвистели в его сторону. Нельзя свистеть парню, который является лучшим бомбардиром сборной, из-за того, что у него был неудачный матч. Это совершенно непонятно, чрезмерно», — приводит слова Мёнье RMC Sport.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: