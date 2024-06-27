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16-летний Ямаль получил обязательное среднее образование во время Евро-2024

16-летний крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль получил среднее обязательное образование (ESO), пройдя заключительные этапы обучения дистанционно в расположении «Фурия Роха», участвующей на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, испанский футболист завершил обучение, получив удовлетворительные оценки. После прохождения курса Ямаль сразу же позвонил своей маме.

Ранее 16-летний нападающий сообщил, что его нелюбимые предметы — это история и математика.

Напомним, Ямаль принял участие во всех трёх матчах группового этапа Евро-2024. В игре 1-го тура с Хорватией (3:0) крайний нападающий отметился результативной передачей. В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании встретится с Грузией.

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