Игрок «Ювентуса» и сборной Сербии Костич может перейти в «Кристал Пэлас» — источник

31-летний полузащитник «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает интернет-издание Football Italia.

По информации источника, «орлы» внимательно следят за футболистом. Главный тренер клуба Оливер Гласнер заинтересован в переходе игрока, так как они раньше работали вместе в франкфуртском «Айнтрахте».

Также сообщается, что за сербом следят турецкие клубы — «Фенербахче» и «Галатасарай».

Напомним, 31-летний Филип Костич является игроком «Ювентуса» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне Костич принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6,5 млн.