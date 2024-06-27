Глушаков может остаться в структуре «Химок» после завершения контракта

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, останется ли полузащитник Денис Глушаков в структуре команды после истечения контракта.

«Перейдет ли Глушаков после контракта в структуру клуба? Все будет зависеть от него самого, какое у него будет желание. Разные варианты обсуждаются, в том числе такое, что он останется в клубе на другой должности после истечения контракта», – приводит слова Оленева ТАСС.

Сегодня, 27 июня, подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили о подписании полузащитника Дениса Глушакова.

Напомним, 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.