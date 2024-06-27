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Салиба поделился воспоминаниями о матче Франция — Бельгия на чемпионате мира в России

Салиба поделился воспоминаниями о матче Франция — Бельгия на чемпионате мира в России
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Центрального защитника сборной Франции Вильяма Салиба попросили поделиться воспоминаниями о матче с Бельгией на чемпионате мира 2018 года в России в преддверии очной игры между этими командами в 1/8 финала Евро-2024. Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2018 сборная Франции обыграла Бельгию со счётом 1:0.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2018, вторник. 21:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Юмтити – 51'    

«Я помню этот матч. Я выступал за «Сент-Этьен», и это был мой первый профессиональный сезон. Мне довелось смотреть эту игру в своей комнате, она была напряжённой, обе команды проявили себя хорошо. У меня остались тёплые воспоминания об этом матче. Команда была сильна в обороне. Но самое главное, что она прошла весь этот путь», — приводит слова Салиба RMC Sport.

Матч Франция — Бельгия на Евро-2024 пройдёт 1 июля.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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