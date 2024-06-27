16-летний игрок Испании Ямаль решил не принимать участия в ОИ-2024 в Париже

16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль решил не принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году в Париже.

«Для моего возраста у меня было слишком много игрового времени. Я принял это решение, потому что в первую очередь участвую на чемпионате Европы и хочу на 100% сосредоточиться на этом турнире», — приводит слова Ямаля интернет-издание Football Espana.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Напомним, Ямаль принял участие во всех трёх матчах группового этапа Евро-2024. В игре 1-го тура с Хорватией (3:0) крайний нападающий отметился результативной передачей. Испанская национальная команда заработала девять очков и расположилась на первой строчке в квартете В. На групповом этапе «Фурия Роха» выиграла у сборных Италии, Хорватии и Албании. В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании встретится с Грузией.