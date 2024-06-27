ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о переходе защитника из «Локомотива»

«Пари НН» объявил о переходе защитника из «Локомотива»
Комментарии

Защитник Евгений Лукиных перешёл из «Локомотива» в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. С новым клубом Лукиных подписал трёхлетний контракт.

«Лукиных отправляется вместе с главной командой на сбор в Сербию. За «Пари НН» он будет играть под 61-м номером. Пожелаем Евгению успешных выступлений в составе нашего клуба!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Напомним, Евгений родился в Москве. Прошёл школу «Локомотива». Провёл 62 матча за команды системы столичного клуба (в ЮФЛ и в МФЛ), забив пять мячей и сделав три голевые передачи. 8 сентября 2023 года дебютировал в составе молодёжной сборной России. Был капитаном молодёжной команды «Локомотив», а также стал победителем МФЛ в составе железнодорожников.

Материалы по теме
Бывшая звезда «Локо» переходит в ЦСКА! А экс-талант «Зенита» — в «Краснодаре»! LIVE
Live
Бывшая звезда «Локо» переходит в ЦСКА! А экс-талант «Зенита» — в «Краснодаре»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android