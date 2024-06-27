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Начо: Мамардашвили — хороший вратарь, но Испания попытается забить ему как можно больше

Начо: Мамардашвили — хороший вратарь, но Испания попытается забить ему как можно больше
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Центральный защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился мнением об игре вратаря Грузии Георгия Мамардашвили в преддверии очного матча команд на стадии 1/8 финала Евро-2024, который состоится 30 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он хороший вратарь. У него очень прекрасно идут дела в Ла Лиге, и он проводит фантастический Евро. Мамардашвили — важный игрок для Грузии. Однако не волнуйтесь, мы постараемся забить ему как можно больше и постараемся сделать так, чтобы у него выдался не очень удачный день. Без сомнения, он годами демонстрирует, что является хорошим вратарём», — приводит слова Начо сайт УЕФА.

Напомним, матч Испания — Грузия пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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