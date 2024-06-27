Джамал Мусиала назвал игрока, который его впечатлил на Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала ответил на вопрос, какой игрок особенно впечатлил его на Евро-2024.

«Мне понравился Ламин Ямаль из Испании. Мне нравятся игроки, которые сильны в ситуациях один в один, смелы и делают игру более красивой», – приводит слова Мусиалы Bayern & Germany.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль на текущем чемпионате Европы по футболу принял участие в трёх матчах. Он отметился одной результативной передачей. Сборная Испании с первого места в группе вышла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с Грузией.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).