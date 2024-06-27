Главный тренер Швейцарии Якин рассказал о сильных сторонах национальной команды

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о сильных сторонах национальной команды перед матчем с Италией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Высокая интенсивность и готовность бежать сделали нас сильным противником. Наша система, наша стратегия работают, на нашей стороне элемент неожиданности и, конечно, наши замечательные болельщики. Когда даже Мануэль Аканджи или Гранит Джака подчёркивают это, в этом действительно есть смысл. Даже в матче с Германией, где наши болельщики явно были в меньшинстве, они были очень громкими и доминировали на трибунах. Было здорово, что они поддерживали нас все 90 минут», — приводит слова Якина интернет-издание Football Italia.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурата Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.