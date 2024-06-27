В «Бетисе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по трансферу нападающего Виллиана Жозе

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо рассказал о переговорах со «Спартаком» по поводу перехода нападающего испанской команды Виллиана Жозе в московский клуб.

«Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе», — приводит слова Фахардо Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» уже согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. По данным известного журналиста Фабрицио Романо, сделка близка к завершению.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.