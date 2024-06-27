ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Бетисе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по трансферу нападающего Виллиана Жозе

В «Бетисе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по трансферу нападающего Виллиана Жозе
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо рассказал о переговорах со «Спартаком» по поводу перехода нападающего испанской команды Виллиана Жозе в московский клуб.

«Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе», — приводит слова Фахардо Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» уже согласовал условия личного контракта с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. По данным известного журналиста Фабрицио Романо, сделка близка к завершению.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Стало известно, когда игрок «Бетиса» Жозе прилетит для перехода в «Спартак» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android