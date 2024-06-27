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Видео: Томас Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона перед матчем Евро-2024

Видео: Томас Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона перед матчем Евро-2024
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34-летний атакующий полузащитник сборной Германии Томас Мюллер предпринял несколько попыток попасть мячом по крыше стадиона перед матчем Евро-2024, находясь в центральном круге футбольного поля.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:

Напомним, Мюллер принял участие в одном матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Немецкий полузащитник отыграл 16 минут во встрече 1-го тура с Венгрией (5:1).

Мюллер дебютировал в составе немецкой национальной команды в марте 2010 года. За этот период он сыграл 130 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 45 голами и 41 результативной передачей.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и вышла в 1/8 финала турнира с первого места. На данной стадии чемпионата Европы — 2024 немецкая национальная команда встретится с Данией.

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