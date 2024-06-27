«Барселона» и «Реал» проведут матч 4 августа в США

«Барселона» и мадридский «Реал» сыграют 4 августа в матче американского турне этих команд. Об этом информирует официальный аккаунт сине-гранатовых в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивается, что матч между испанскими грандами состоится в Нью-Джерси на стадионе «МетЛайф». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Стадион «МетЛайф» является домашней ареной для команд «Джайентс» и «Джетс». Вместимость этого стадиона составляет 82 500 мест.

Напомним, по итогам минувшего сезона испанской Примеры мадридский клуб набрал 95 очков и стал чемпионом. В свою очередь, сине-гранатовые заработали 85 очков и расположились на второй строчке.

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