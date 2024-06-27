Шаронов отреагировал на выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о выходе сборной Грузии в плей-офф Евро-2024.

«Рад за грузин! Ещё перед началом турнира я сказал, что буду желать успеха Грузии. Вчера команда сыграла организованно, тренерский штаб сделал ставку на быстрые контратаки. Думаю, ребятам помог быстрый гол», — приводит слова Шаронова Metaratings.

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда Вилли Саньоля встретится с Испанией. Игра состоится 30 июня.