Злоумышленник напал с ножом на трёх фанатов во время матча Чехия — Турция на Евро-2024

25-летний мужчина напал с ножом на болельщиков, находившихся в фан-зоне Штутгарта во время матча Чехия — Турция на Евро-2024 (1:2). Об этом информирует Sky Sport Germany.

По информации источника, в результате этого нападения пострадали три человека. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Один из пострадавших является 19-летним немцем, а ещё двое — граждане Турции в возрасте 38 и 60 лет.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Чехии набрала одно очко и заняла четвёртое, последнее место в квартете F. В свою очередь, турецкая национальная команда заработала шесть очков и расположилась на второй строчке. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборная Турции встретится с Австрией.

Игроки сборной Австрии празднуют выход в плей-офф Евро-2024: