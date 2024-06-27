ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Злоумышленник напал с ножом на трёх фанатов во время матча Чехия — Турция на Евро-2024

Злоумышленник напал с ножом на трёх фанатов во время матча Чехия — Турция на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний мужчина напал с ножом на болельщиков, находившихся в фан-зоне Штутгарта во время матча Чехия — Турция на Евро-2024 (1:2). Об этом информирует Sky Sport Germany.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

По информации источника, в результате этого нападения пострадали три человека. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Один из пострадавших является 19-летним немцем, а ещё двое — граждане Турции в возрасте 38 и 60 лет.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Чехии набрала одно очко и заняла четвёртое, последнее место в квартете F. В свою очередь, турецкая национальная команда заработала шесть очков и расположилась на второй строчке. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборная Турции встретится с Австрией.

Материалы по теме
«Я был удивлён». Гашек — об удалении игрока сборной Чехии на 20-й минуте матча с Турцией

Игроки сборной Австрии празднуют выход в плей-офф Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android