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Игрок сборной Аргентины Ло Чельсо может перейти в «Бетис» — источник

Игрок сборной Аргентины Ло Чельсо может перейти в «Бетис» — источник
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Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может перейти в «Бетис», сообщает интернет-издание Football Espana.

По информации источника, испанский клуб хочет вернуть себе 28-летнего игрока сборной Аргентины. Также сообщается, что «Тоттенхэм» предлагал футболиста «Астон Вилле», но бирмингемцы отказали им.

В текущем сезоне Ло Чельсо провёл за «Тоттенхэм» 24 матча во всех турнирах, в которых игрок забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

«Тоттенхэм» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда Ангелоса Постекоглу набрала 66 очков за 38 матчей.

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