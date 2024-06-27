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Игроком «МЮ» Гринвудом интересуется «Марсель» — The Athletic

Игроком «МЮ» Гринвудом интересуется «Марсель» — The Athletic
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22-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступавший за «Хетафе» на правах аренды в прошедшем сезоне, может перейти в «Марсель», сообщает интернет-издание The Athletic.

По информации источника, французский клуб рассматривает возможность подписания англичанина. Сообщается, что переговоры на ранней стадии, финансовая составляющая ещё не обсуждалась.

Напомним, в минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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