«Бельгия может бросить вызов всем». Тедеско высказался о матче Евро-2024 с Францией

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с французской национальной командой, который состоится 1 июля.

«Мы находимся здесь как одна из лучших команд. Это тот матч, который мы с нетерпением ждём. Всё возможно. Мы можем бросить вызов всем. Мы готовы», — приводит слова Тедеско Sky Sport Germany.

Напомним, матч Франция — Бельгия пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сборная Бельгии заняла второе место в квартете Е по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2024. Бельгийская национальная команда пропустила вперёд Румынию.

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