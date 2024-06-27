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«Бельгия может бросить вызов всем». Тедеско высказался о матче Евро-2024 с Францией

«Бельгия может бросить вызов всем». Тедеско высказался о матче Евро-2024 с Францией
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с французской национальной командой, который состоится 1 июля.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы находимся здесь как одна из лучших команд. Это тот матч, который мы с нетерпением ждём. Всё возможно. Мы можем бросить вызов всем. Мы готовы», — приводит слова Тедеско Sky Sport Germany.

Напомним, матч Франция — Бельгия пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сборная Бельгии заняла второе место в квартете Е по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2024. Бельгийская национальная команда пропустила вперёд Румынию.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:

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