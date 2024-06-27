Угаров: играть в «Краснодаре» Козлов не будет

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал переход полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

«Повторюсь, что играть он там не будет. Самый хороший для него вариант перехода из «Балтики» – это команда середины турнирной таблицы: «Ростов», «Крылья Советов», «Рубин». На данный момент это его уровень. Ещё год там поиграл бы, тогда можно было бы о чём-то говорить», – приводит слова Угарова «Спорт день за днём».

Сегодня, 27 июня, футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Балтики», воспитанника академии «Зенита» Данилы Козлова.

19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач.