Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «КАМАЗом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат товарищеской игры с «КАМАЗом» (2:1).

«Не нужно делать никаких выводов. Состояние пока неважное. Мы говорили, что сыграют по 45 минут, и сейчас вторая группа пошла выполнять беговую работу. Моменты в игре были, но ещё нет реакции, теряли мячи. Мы не ставим во главу результат. Было важно получить объём игровой работы», – приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.

27 июня состоялся товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Рахимова. На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «КАМАЗа» Николай Ермолаев. На 47-й минуте хавбек «Рубина» Марат Апшацев сравнял счёт в матче. На 59-й минуте нападающий Даниил Моторин забил второй гол казанского клуба, ставший победным в этом противостоянии.