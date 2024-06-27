«Для нас это преимущество». Эбишер — об отсутствии Калафьори в матче Швейцария — Италия

Центральный полузащитник сборной Швейцарии и «Болоньи» Михел Эбишер поделился мнением о матче 1/8 финала Евро-2024 с итальянской национальной командой, который состоится 29 июня.

«Приятно играть в матче с Италией, так как теперь эта страна — мой дом и я знаю почти всех футболистов. Италия более популярна, в этом нет никаких сомнений. Их опыт говорит сам за себя, и они ненавидят проигрывать.

Дисквалификация Калафьори? Мне жаль его, очень сильного игрока, но для нас его дисквалификация — это преимущество. Будет хороший матч. Обе команды обладают отличными качествами», — приводит слова Эбишера сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, центральный защитник сборной Италии Риккардо Калафьори пропустит матч со Швейцарией из-за того, что получил две жёлтые карточки на групповом этапе Евро-2024. Калафьори и Эбишер также являются одноклубниками.

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