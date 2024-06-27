Игрок «Лестера» Дьюсбери-Холл может перейти в «Челси» — The Athletic

25-летний полузащитник «Лестер Сити» Кирман Дьюсбери-Холл может перейти в «Челси», сообщает интернет-издание The Athletic.

По информации источника, «синие» выразили заинтересованность в подписании английского игрока. Сообщается, что официального предложения пока нет, но сам футболист готов к повышению. Считается, что Дьюсбери-Холл идеально подходит под стиль нового тренера «Челси» Энцо Марески.

Дьюсбери-Холл выступает за «Лестер» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 полузащитник провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.