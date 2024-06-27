Гуренко: «Химкам» нужен такой «дядька», как Глушаков

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил переход полузащитника Дениса Глушакова в «Химки».

«Если оценивать Глушакова, то мне кажется, что он в хорошей физической форме. Главное, что у него есть мотивация, а опыта и мастерства ему не занимать. Мне кажется, «Химкам» как раз нужен такой «дядька», который своим примером, опытом может помогать футболистам и вселять в них уверенность», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

Сегодня, 27 июня, подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили о подписании полузащитника Дениса Глушакова.

Напомним, 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.