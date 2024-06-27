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Арсен Венгер пронёс олимпийский огонь в родном для него Страсбурге

Арсен Венгер пронёс олимпийский огонь в родном для него Страсбурге
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер принял участие в эстафете олимпийского огня. 74-летний специалист пронёс олимпийский огонь во французском городе Страсбург, являющемся родным для него. Напомним, Олимпиада-2024 пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Арсен Венгер поучаствовал в эстафете олимпийского огня:

Венгер был назначен на должность главного тренера лондонского «Арсенала» в 1996 году. Он возглавлял «канониров» до 2018 года. За этот период английский гранд трижды выигрывал АПЛ, семь раз завоёвывал Кубок Англии и семь раз выигрывал Суперкубок Англии.

С 2019 года 74-летний специалист занимает должность директора по развитию в Международной федерации футбола (ФИФА).

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