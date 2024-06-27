Полузащитником Бельгии Онана интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» — Footmercato

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере опорного полузащитника сборной Бельгии и «Эвертона» Амаду Онана, сообщает интернет-издание Footmercato.

По информации источника, «ириски» требуют за футболиста, проявившего себя на групповом этапе чемпионата Европы в Германии, от € 55 до € 65 млн. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в игроке, но больше отдаёт предпочтение полузащитнику «ПСЖ» Мануэлю Угарте. В связи с этим парижане хотят обратиться к кандидатуре Онана, если не получится реализовать трансфер Жоау Невеша из «Бенфики».

Онана выступает за «Эвертон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за ливерпульцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.