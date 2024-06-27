«Далеко до Англии». В Ямайке отстранили нападающего Бэйли от сборной из-за его критики

Футбольная федерация Ямайки (JFF) приняла решение отстранить от национальной команды крайнего нападающего Леона Бэйли за то, что он высказался критически относительно её работы. Об этом информирует сайт JFF.

Ранее Бэйли, находясь на подкасте, сказал: «Многие люди на самом деле не задумываются, каково это быть Леоном Бэйли и играть за национальную команду, которая и близко не стоит с Англией по профессионализму или чему-то подобному. Я привык к профессиональному образу жизни».

Кроме того, 26-летний футболист пожаловался на то, что ему приходилось самостоятельно бронировать рейсы для того, чтобы прибыть в расположение сборной Ямайки.

Напомним, Бэйли дебютировал в составе ямайской национальной команды в 2019 году. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами.

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