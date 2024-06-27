В Албании назвали причины успешной игры сборной Грузии на Евро-2024

Президент Федерации футбола Албании Арманд Дука оценил игру сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года. Функционер поздравил грузинских футболистов с фантастическим выступлением на турнире. Команда на своём первом Евро в истории смогла выйти в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с Испанией.

«У сборной Грузии хорошая команда, я ожидал, что они сотворят что-то отличное в этом матче [с Португалией], и они это сотворили. Что меня действительно порадовало в этой команде, так это упорство, желание и сила, с которыми они играли, поэтому заслужили результат. Мне понравилось, что грузины прошли в плей-офф, потому что на протяжении многих лет их футбол делал шаги для развития. Они с трудом пришли к этому турниру и заслужили всё это. Победить Португалию непросто. Это фантастическое выступление», — сказал Дука во время эфира на телеканале TV Klan.