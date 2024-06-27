Антониу Фонсека: я не удивлён выступлением Грузии в матче с Португалией

Бывший футболист сборной Португалии и «Бенфики» Антониу Фонсека высказался о поражении национальной команды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (0:2).

«Я не удивлён выступлением Грузии в прошедшем матче, но игра Португалии меня удивила, хотя ротация в стартовом составе была предсказуема. Не думаю, что в матче с Грузией были проблемы с сыгранностью из-за новых футболистов в составе. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать причины произошедшего. Думаю, могло иметь место самодовольство после выхода из группы с первого места. Стоит ли менять Роналду из-за отсутствия голов? Не мне решать», — приводит слова Фонсеки Metaratings.

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и сенсационно вышла в плей-офф. Португалия с шестью очками выиграла квартет.