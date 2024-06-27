ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антониу Фонсека: я не удивлён выступлением Грузии в матче с Португалией

Антониу Фонсека: я не удивлён выступлением Грузии в матче с Португалией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Португалии и «Бенфики» Антониу Фонсека высказался о поражении национальной команды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (0:2).

«Я не удивлён выступлением Грузии в прошедшем матче, но игра Португалии меня удивила, хотя ротация в стартовом составе была предсказуема. Не думаю, что в матче с Грузией были проблемы с сыгранностью из-за новых футболистов в составе. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать причины произошедшего. Думаю, могло иметь место самодовольство после выхода из группы с первого места. Стоит ли менять Роналду из-за отсутствия голов? Не мне решать», — приводит слова Фонсеки Metaratings.

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и сенсационно вышла в плей-офф. Португалия с шестью очками выиграла квартет.

Материалы по теме
Грузия в экстазе после выхода сборной в плей-офф Евро-2024. Так выглядит счастье
Видео
Грузия в экстазе после выхода сборной в плей-офф Евро-2024. Так выглядит счастье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android