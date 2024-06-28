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Стало известно, как организована работа волонтёров на Евро-2024 в Германии

Стало известно, как организована работа волонтёров на Евро-2024 в Германии
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Издание Relevo раскрыло подробности работы 16 тысяч волонтёров, обслуживающих матчи чемпионата Европы в Германии.

Два волонтёра, записавшие интервью с указанным выше СМИ, сообщили, что не получают деньги за свою работу. Однако ежедневно они обеспечиваются бесплатной едой и напитками. Перед началом турнира им выдали экипировку с логотипом Евро, которую они смогут оставить себе по завершении чемпионата Европы.

Сообщается, что смены волонтёров зачастую длятся по 10 часов и многие из них лишены возможности просмотра футбола, так как работают не на стадионах, а в отелях, фан-зонах и в других локациях вне стадиона.

Болельщики пришли на работу волонтёрами, чтобы вовсю ощутить эмоции от проходящего Евро. Кто-то подобным образом хочет выразить благодарность футболу, кто-то — пережить новый опыт, а многие из тех, кто помогает фанатам на этом турнире, попросту выбрались в новую страну, совместив путешествие с жизнью и работой в новой стране.

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