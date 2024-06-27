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«Винисиуса тоже не боюсь». Игрок «Барселоны» Лопес высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»

«Винисиуса тоже не боюсь». Игрок «Барселоны» Лопес высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»
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21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес высказался о переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе в Мадриде? В «Барселоне» нет страха по этому поводу. Винисиуса я тоже не боюсь», — приводит слова Лопеса интернет-издание Sport.es.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

В прошедшем сезоне 21-летний Фермин Лопес провёл за каталонцев 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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