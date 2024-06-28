Стало известно, когда Даку, попавший в скандал на Евро-2024, вернётся в «Рубин»

Футболист сборной Албании и «Рубина» Мирлинд Даку вернётся в расположение казанского клуба через неделю после отпуска. Об этом сообщает «РИА Новости».

В матче сборных Хорватии и Албании в рамках группы B Даку вышел на замену во втором тайме. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. После игры футболист «Рубина» взял микрофон, подойдя к трибуне албанских болельщиков, и начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев, трибуна подхватила скандирования игрока. Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике и дисциплине дисквалифицировала Даку на два матча.

При этом Албания после группового этапа вылетела из турнира.

Напомним, «Рубин» ранее сообщал, что применит дисциплинарные и финансовые санкции к Даку.