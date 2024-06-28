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Мадридский «Реал» проявляет интерес к основному защитнику сборной Италии

Мадридский «Реал» проявляет интерес к основному защитнику сборной Италии
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Мадридский «Реал» проявляет заинтересованность 22-летним центральным защитником «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «сливочные» заинтересованы в Калафьори, поскольку видят в нём талант, которые они смогут развить.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Калафьори принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Калафьори сыграл все три матча группового этапа Евро-2024.

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