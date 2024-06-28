Англичанин Гехи отреагировал на слова про благоприятную сетку плей-офф для сборной на Евро

Защитник сборной Англии Марк Гехи не согласен, что его национальная команда оказалась на лёгкой стороне плей-офф Евро-2024. Действующий финалист турнира в 1/8 финала сыграет со Словакией, а также не сможет встретиться ни с Германией, ни с Испанией, ни с Францией до решающего матча чемпионата Европы.

«Не думаю, что у этой жеребьёвки есть благоприятная сторона. С каждым соперником, с которым ты сталкиваешься, очень сложно играть. Нам просто нужно сохранять спокойствие. Это та среда, которую футболисты сборной Англии создают сами себе. Нам просто нужно сосредоточиться на чём-то одном», — приводит слова Гехи ESPN.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Англии может сыграть с командой Италии, с которой встречалась в финале прошлого турнира. Для этого англичанам нужно победить Словакию, а итальянцам — Швейцарию.