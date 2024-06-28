Лукаку может стать игроком «Милана» — La Gazzetta dello Sport

«Милан» проявляет интерес к 31-летнему нападающему «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» переключились на вариант с Лукаку, поскольку на текущий момент у них нет продвижения по трансферу нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Подчёркивается, что сам бельгийский футболист также заинтересован в том, чтобы остаться в Италии ещё на год, поскольку наиболее вероятно, что «Милан» сможет только арендовать Лукаку, а не выкупить его у «Челси».

Напомним, в минувшем сезоне Лукаку на правах аренды выступал за «Рому». Он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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