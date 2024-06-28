39-летний Санти Касорла продлил контракт с родным клубом из третьего дивизиона Испании

Клуб третьего по силе испанского дивизиона «Реал Овьедо» объявил о продлении контракта с полузащитником Санти Касорлой. 39-летний воспитанник команды останется в родном клубе ещё на один сезон.

«Касорла дал ясно понять, что хочет сделать команду, видевшую его формирование в качестве футболиста, лучше. Он является не только эталоном на поле, но и за его пределами. Благодаря своим поступкам он стал настоящим примером [для всех игроков]. Наша команда на следующий сезон ставит задачу борьбы за выход в Первый дивизион.

Мы не можем чувствовать себя более гордо, быть более благодарными и счастливыми. Продолжим наслаждаться игрой Санти ещё один сезон», — сказано в заявлении команды на официальном сайте.

Касорла находился в структуре «Реала Овьедо» до 18 лет, после чего на высоком уровне в Испании представлял «Вильярреал» и «Малагу». Наиболее известен Касорла по игре за лондонский «Арсенал» с 2012 по 2018 год. В «Реал Овьедо» Касорла вернулся в 2023 году.